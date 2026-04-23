Die Thryve Group, ein 2024 gegründeter Verbund der vier Agenturen Rawcut, Wetalkwithyou, Promotion-Tools und Swissper mit Sitz in Schlieren, baut ihr Portfolio aus. Unter der Marke Plug & Playce sollen künftig physische Markenerlebnisse mit digitaler Technologie verknüpft werden: interaktive Displays, Messeinstallationen und Brand-Aktivierungen, jeweils mit Datenerhebung.
Das Angebot umfasst gemäss einer Medienmitteilung den gesamten Prozess von Konzept und Engineering über Prototyping bis zur fertigen Installation. Produziert werde in einer eigenen, 500 Quadratmeter grossen Werkstatt mit CNC-Fertigung – wo genau, lässt die Gruppe offen.
Thryve-Mitgründer Michael à Porta, der nun auch als Mitgründer von Plug & Playce firmiert, lässt sich in der Mitteilung mit dem Satz zitieren: «Wir liefern Erlebnisse, die funktionieren und messbar sind.» Konkrete Referenzprojekte oder Belege für die versprochene Messbarkeit nennt das Unternehmen zum Launch nicht.
Das Venture richtet sich nach eigenen Angaben an Marken aus dem Bereich des täglichen Bedarfs, Einzelhandel, Technologie und Automotive sowie an Kreativ- und Eventagenturen als Produktionspartner. Für die Thryve Group, die im September 2024 mit einem Concept Store am Zürcher Paradeplatz öffentlich in Erscheinung getreten war, ist Plug & Playce bereits das zweite Eigenprojekt innerhalb von rund eineinhalb Jahren. (pd/nil)
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