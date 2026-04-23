Publiziert am 23.04.2026

Die Thryve Group, ein 2024 gegründeter Verbund der vier Agenturen Rawcut, Wetalkwithyou, Promotion-Tools und Swissper mit Sitz in Schlieren, baut ihr Portfolio aus. Unter der Marke Plug & Playce sollen künftig physische Markenerlebnisse mit digitaler Technologie verknüpft werden: interaktive Displays, Messeinstallationen und Brand-Aktivierungen, jeweils mit Datenerhebung.

Das Angebot umfasst gemäss einer Medienmitteilung den gesamten Prozess von Konzept und Engineering über Prototyping bis zur fertigen Installation. Produziert werde in einer eigenen, 500 Quadratmeter grossen Werkstatt mit CNC-Fertigung – wo genau, lässt die Gruppe offen.