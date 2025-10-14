Publiziert am 14.10.2025

Mit schlafenden Menschen in absurden Situationen startete PostFinance im Frühjahr 2025 ihre grossangelegte Kampagne zur Ansprache der Affluent-Zielgruppe, also Menschen mit überdurchschnittlichem Vermögen oder Einkommen.

Nun folgt die Fortsetzung als digitale Audio-Aktivierung auf Spotify, wie die Agentur Sir Mary mitteilt. Gemeinsam mit der Agentur Sir Mary lanciert PostFinance den «Finanzzz-Sleepcast» – einen Podcast, der Finanzinhalte als Einschlafhilfe präsentiert.





Im Sinne des Markenversprechens «Wissen, was zählt» greift die Aktivierung ein wiederkehrendes Verhalten auf: Viele Menschen hören Podcasts oder beruhigende Klänge, um leichter einzuschlafen. Gleichzeitig gelten Finanzthemen manchmal als monoton, nüchtern oder vielleicht sogar einschläfernd. Der Sleepcast vereint genau diese Eigenschaften auf charmante Weise und richtet sich bewusst an die Zielgruppe mit erhöhtem Beratungsbedarf.

In neun Folgen widmen sich die Inhalte den drei zentralen Finanzthemen Anlegen, Vorsorgen und Finanzieren – aufbereitet als sanft gesprochene Texte, kombiniert mit atmosphärischen Klängen.

Im Podcast kann man etwa dem gleichmässigen Brummen eines Serverraums, dem diskreten Tastatur-Klicken in einem Beratungsgespräch oder dem sanften Rascheln von Papier beim Hypothek-Abschluss lauschen. Auch originale Inhalte aus der PostFinance-Welt werden von professionellen Sprecherinnen und Sprechern ruhig und märchenhaft vorgetragen. (pd/nil)