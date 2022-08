Minds & Heart: Podcast über Karriere und Inspiration lanciert

Die ehemalige Chief Marketing Officer von 20 Minuten Valérie Henzen lanciert mit ihrer Unternehmensberatung Minds & Heart, einem Beratungsunternehmen für die erfolgreiche Implementierung und Aktivierung von Marketing- und Kommunikationsstrategien, die deutschsprachige Podcast-Reihe «zwischen Kopf und Herz».

Die auf rund 30 Minuten ausgelegten Episoden sollen es auch Zuhörerinnen und Zuhörern mit knappem Zeitbudget ermöglichen innezuhalten und zur Selbstreflexion anregen. Inspirierende Gäste mit unterschiedlichen beruflichen Hintergründen und Werdegängen werden in lockerer Atmosphäre von Valérie Henzen interviewt, heisst es in der Mitteilung. Es sollen intime Gespräche über Karriere, Inspirationsquellen und neue Perspektiven entstehen.

Die ersten Gespräche mit Graciella Huber (Model und Inhaberin Holistic Beauty Praxis Sorea), Nico Decurtins (Kosmopolit, Sportler und Sustainability Coach) und Hera Zimmermann (Gründerin Social Media Agentur Tings und Co-Founderin von Juna Period) sind seit Anfang August auf allen gängigen Plattformen kostenlos verfügbar. Monatlich werden weitere Episoden veröffentlicht.

«Selbstreflexion und Intuition haben mich immer weitergebracht. Es ist spannend, diese Themen mit meinen Gästen zu diskutieren und der Community aufzuzeigen, wie unterschiedlich und doch für jeden elementar unsere Verbindung zwischen Kopf und Herz ist», beschreibt Valérie Henzen ihre Beweggründe für ihr Podcast-Debüt.

Aufgenommen und produziert werden die Episoden im kürzlich eröffneten Podcast Studio der Audiokanzlei in Zürich. «Podcasts liegen im Trend. Obwohl oder gerade weil wir in einer Welt der Bilder leben, wird dieses Medium immer beliebter – so hört bereits schon jeder dritte Schweizer täglich Podcasts», so Dino Giglio, Gründer der Audiokanzlei.

Das Cover und die dazugehörige Kampagne ist in Zusammenarbeit mit der Zürcher Art Directorin Katrin von Niederhäusern entstanden. (pd/wid)