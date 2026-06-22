Brisanz: Portal für Hebammenverband umgesetzt

Publiziert am 22.06.2026

Das Projekt geht über eine reine Website-Erstellung hinaus: Brisanz verantwortet neben Konzept und Umsetzung auch Betrieb, Hosting und Werbevermarktung. Die Agentur positioniert das Mandat als Referenzfall für die digitale Transformation von Verbandskommunikation. «Man muss die eigene Kommunikation als Newsroom denken», lässt sich Geschäftsführer Pascal Rub in der Mitteilung zitieren.

Inhaltlich bündelt das Portal Fachinhalte, Veranstaltungshinweise und News in einem laufend aktualisierten Stream. Die SHV-Redaktion plant die Beiträge kanalübergreifend für Print und Online. Die gedruckte Zeitschrift bleibt bestehen.

Brisanz gehört zur Könizer Rubmedia-Gruppe mit 35 Mitarbeitenden. Der SHV zählt rund 3500 Mitglieder. (pd/nil)