Markenfilm Schweiz: Portfolio mit Fotografen erweitert

Publiziert am 15.10.2024

«Es ist uns wichtig, ein gutes Produktionspaket anbieten zu können und Synergien zu schaffen und zu nutzen – vor allem, wenn es um eine kreative Umsetzung geht. So kommt alles aus einem Guss», schreibt Markenfilm Schweiz in einer Medienmitteilung. Die Erweiterung des Angebots ermögliche es den Kunden, in ihren Werbekampagnen eine konsistente visuelle Sprache über verschiedene Medienkanäle hinweg zu wahren.

Gleichzeitig betont das Unternehmen, dass die Fotoproduktionen auch unabhängig von Filmprojekten gebucht werden können. Kunden hätten die Freiheit, sowohl ganzheitliche Kampagnenlösungen als auch reine Fotoproduktionen in Anspruch zu nehmen.

Leiterin mit langjähriger Erfahrung

Das Photo Department wird von Manja Tai von Mutzenbecher geleitet, die ihre langjährige Erfahrung einbringt. Sie unterstützt das gesamte Markenfilm Team in Deutschland und der Schweiz, indem sie berät und sicherstellt, dass jedes Projekt die beste Besetzung bekommt.

Vor ihrer Festanstellung war von Mutzenbecher Art Buyerin und als Freelancerin tätig. Zuvor leitete sie das Art Buying Team bei Jung von Matt Hamburg. Auch bei Zum Goldenen Hirschen sammelte sie umfassende Erfahrung im Art Buying.

Sie arbeitete zuvor in verschiedenen Agenturen die Bildsprache von Marken wie Mercedes Benz, Nivea, Seat, Techniker Krankenkasse, Tchibo, OBI, Volkswagen, Vodafone, und vielen anderen. (pd/nil)