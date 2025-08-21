Publiziert am 21.08.2025

Das in der sechsten Generation geführte Unternehmen Avesco, das europaweit in den Bereichen Baumaschinen, Energiesysteme und Bautechnik-Lösungen tätig ist, hat in Zusammenarbeit mit der Agentur Day Partners eine neue Markenpositionierung entwickelt. Das Projekt zielte darauf ab, die unternehmerische Haltung präziser zu formulieren und die Kommunikation gegenüber Kunden sowie potenziellen Mitarbeitenden zu stärken.

Die Positionierungsentwicklung basierte auf einer umfassenden Analyse der Unternehmenskultur, der eigenen Kompetenzen und der externen Wahrnehmung. Dabei kristallisierte sich heraus, dass neben der technischen Kompetenz insbesondere eine positive, lösungsorientierte Grundhaltung das Unternehmen prägt.

«Für uns ist Positivität eine unternehmerische Entscheidung», wird Group-CEO Mario Meier in einer Mitteilung zitiert. «Sie ermöglicht uns konstanten Fortschritt und basiert auf unserer Kompetenz und langjährigen Erfahrung. Unser Blick geht immer nach vorne, mit dem Willen und Können, Verantwortung zu übernehmen und scheinbar unlösbare Herausforderungen unserer Kunden zu lösen.»

Begleitend zur Positionierung entstanden zwei Filme: Ein geschäftsübergreifender Unternehmensfilm, der anhand des Wortes «Ja» die Zusammenarbeit mit Kunden verdeutlicht, sowie ein Employer-Branding-Film für potenzielle Mitarbeitende. Beide wurden mit der Filmproduktion Mint Mediahouse und Regisseur Lorenz Klapfer realisiert.

«Wir wollten keine inszenierte Fassade zeigen, sondern Avesco so, wie es ist: zugänglich, pragmatisch und mit einem klaren Ja zu Fortschritt», so Philipp Pongracz, Head of Marketing bei Avesco.

Day Partners wurde Ende 2023 von Annette Häcki und Marcel Walzl gegründet, die zuvor bei Jung von Matt tätig waren. Die Agentur hat sich auf partnerschaftliche Zusammenarbeit spezialisiert und betreut neben Avesco Unternehmen wie FIS, BKW oder Prolicht.

«Wir verstehen uns bei jedem Projekt als ein gemeinsames Team, in dem alle Beteiligten ihre Kompetenzen und Perspektiven einbringen – und diese auch von allen ernst genommen werden», wird Annette Häcki von Day Partners zitiert.

Die Filme sind ab sofort auf der Website von Avesco und weiteren Unternehmenskanälen zu sehen. (pd/cbe)