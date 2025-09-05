Publiziert am 05.09.2025

Die Post hat Serviceplan Suisse im House of Communication Zurich mit der Entwicklung einer internen Kommunikationskampagne beauftragt. Die Kampagne richtet sich an die knapp 21'000 Mitarbeitenden der Business Unit Logistik-Services Operations (LS Operations) zum Auftakt der neuen Strategieperiode 2025-2028.

Kernstück der Kampagne sind 39 kurze «Kollegen-Videos», in denen aktuelle LS Operations-Mitarbeitende im Dialog erfahren, welche Auswirkungen anstehende Veränderungen auf ihren Arbeitsalltag haben werden. Die Videos sind über eine Landingpage zugänglich, auf die mittels QR-Codes von Postern und Stickern in Brief- und Paketsortierzentren sowie Zustellstellen verwiesen wird.

Die Kommunikation wurde laut einer Mitteilung bewusst einfach gehalten, da bei LS Operations Mitarbeitende mit über 70 verschiedenen Muttersprachen arbeiten. Zusätzlich zu den Videos erhalten alle Mitarbeitenden ein Direct-Mail in Kartenform mit weiteren Informationen und einem direkten Link zur Landingpage. Führungskräfte finden dort auch einen Leitfaden für die interne Kommunikation.

Die Kampagne steht unter dem Motto «Komm mit auf den Weg in die Zukunft» und soll über das Zukunftsbild von LS Operations informieren. Die Business Unit ist nach Angaben der Post die grösste Einheit des Unternehmens und umfasst die Bereiche Zustellung, Sortierung, Annahme, Transport und Verzollung. (pd/cbe)