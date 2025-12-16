Oppenheim: PR-Agentur tritt ohne Partnerzusatz auf

Publiziert am 16.12.2025

Die Zürcher Agentur Oppenheim & Partner führt ein Rebranding durch und firmiert künftig nur noch unter dem Namen Oppenheim. Die 2009 gegründete Agentur lanciert zudem eine neue Website und präsentiert ein erweitertes Leistungsangebot.

Das Rebranding begründet Oppenheim mit der Weiterentwicklung ihrer Services. Während die Agentur anfangs auf klassische Media Relations spezialisiert war, umfasst das Portfolio heute Public Relations und Brand Building – inklusive Branding, Content, Social Media, Influencer Marketing und Live-Kommunikation. Die Bereiche Branding und Content verzeichnen aktuell das stärkste Wachstum, heisst es in einer Mitteilung.

Seit der Gründung hat Oppenheim über 250 Unternehmen beraten. Zu den langjährigen Stammkunden gehören Coca-Cola, Samsung, Disney, Volvo, Tata Consultancy Services, Accor und White Turf. «Meist fanden Kunden lediglich aufgrund von Weiterempfehlung zu uns. Wir hatten zeitweise nicht mal eine Website», wird Gründer David Oppenheim in der Mitteilung zitiert. Partner Daniel Leuenberger ergänzt: «Die eigene Positionierung strategisch zu hinterfragen und für sich selbst ein komplett neues Erscheinungsbild zu kreieren, war herausfordernd.»

Die inhabergeführte und unabhängige Agentur beschäftigt 20 feste Mitarbeitende und langjährige freie Partner. Neben dem Hauptsitz in Zürich unterhält Oppenheim ein Office in Lausanne. (pd/cbe)