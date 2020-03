Contcept Communication: PR-Pitch um Reitzel gewonnen

Die Zürcher PR-Agentur Contcept Communication berät und unterstützt Reitzel ab sofort in den Bereichen Medienarbeit, Events, Creative Content und Storytelling für die ganze Schweiz, wie es in einer Mitteilung heisst. «Wir freuen uns sehr über das Mandat von Reitzel, mit dem wir unsere Kompetenz im Bereich F&B weiter ausbauen können», wird Barbara Ryter, Mitinhaberin von Concept Communication, darin zitiert.

Die Firma in Aigle feiert 2020 ihr 111-jähriges Bestehen, und ihre historische Fabrik ist die letzte Schweizer Produktionsstätte für Essigprodukte in Konserven. Die Reitzel-Gruppe mit Sitz in Aigle beschäftigt über 400 Personen in Tochtergesellschaften in der Schweiz, Frankreich und Indien. Die Pickles-Spezialitäten von Reitzel werden in mehr als 22 Ländern vertrieben.

In der Schweiz bietet Reitzel neben verschiedenen Detailhandelsmarken und Produkten für den Food Service auch die Marken «Hugo Reitzel» und «Hugo» an. Letztere führt eine Reihe von Produkten im Sortiment, die ausschliesslich mit Erzeugnissen der Schweizer Landwirtschaft hergestellt werden. (pd/cbe)