Trendmonitor: PR-Profis auch in den Ferien erreichbar

Eine grosse Mehrheit der PR-Mitarbeiter ist im Urlaub für das Unternehmen erreichbar. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle PR-Trendmonitor von News aktuell und Faktenkontor. An der Umfrage haben 130 Schweizer Fach- und Führungskräfte der PR teilgenommen.

Nur gut jeder zehnte Befragte sagt, dass er im Urlaub für die Firma nicht erreichbar ist (13 Prozent). Im Umkehrschluss lassen 87 Prozent der Kommunikatoren eine Unterbrechung ihrer Freizeitaktivitäten durch Chefs, Mitarbeiter oder Kunden zu, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das Smartphone bleibt bei vielen PR-Managern in den Ferien für den Job an. So geben zwei Drittel der Befragten an, dass sie im Urlaub per Whatsapp oder SMS erreichbar sind (66 Prozent). Über die Hälfe wiederum geht ans Telefon, wenn der Chef anruft oder die Kollegen Fragen haben (52 Prozent). Auch Anfragen per E-Mail beantworten 51 Prozent der Umfrageteilnehmer im Urlaub.

Proaktiv bei der Firma meldet sich hingegen nur eine kleine Minderheit. Jeder zehnte PR-Profi schreibt aktiv E-Mails (11 Prozent), nur verschwindende vier Prozent rufen von sich aus im Büro an, um Probleme oder Unklarheiten in ihrer Abwesenheit zu lösen.

Ein wichtiger Grund für die Erreichbarkeit im Urlaub ist die Karriere. 52 Prozent der Kommunikatoren erhoffen sich dadurch bessere Chancen für ihren beruflichen Aufstieg und nehmen daher eine ständige Erreichbarkeit auch in ihrer Freizeit in Kauf. (pd/cbe)