Microsoft Schweiz: PR-Team auf drei Personen ausgebaut

Publiziert am 01.06.2026

Caruana übernimmt per 1. Juni 2026 die Funktion der Kommunikationsmanagerin für die Schweiz. Sie berichtet an Michael Isaac, Leiter Kommunikation für Microsoft Schweiz und Österreich. In ihrer Rolle verantwortet Caruana die externe und interne Kommunikation sowie die Positionierung des Unternehmens in der Branche, heisst es in einer Medienmitteilung.

Caruana wechselt von Clariant, wo sie als Verantwortliche für Medienarbeit und soziale Medien tätig war. Nach Angaben von Microsoft verfügt sie über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der strategischen Kommunikation in internationalen und stark regulierten Umfeldern, mit Schwerpunkt auf Medienarbeit und Führungskräftekommunikation. Zu Beginn ihrer Laufbahn war sie zudem als Journalistin tätig.

«Ihre ausgeprägte Medienkompetenz, ihr strategisches Denken und ihre Fähigkeit, Geschichten zu erzählen, werden entscheidend sein, um die Wirkung von Microsoft in der Schweiz weiter sichtbar zu machen», wird Teamleiter Isaac in der Mitteilung zitiert. Mit Caruanas Einstieg zählt das Schweizer Kommunikationsteam von Microsoft Schweiz nun drei Personen. (pd/nil)