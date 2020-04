Compresso: PR und Social Media für OPPO

Ab sofort setzt der globale Smartphone-Hersteller OPPO in Sachen Public Relations und Social Media auf die Expertise der Kommunikationsexperten von Compresso. Dies schreibt die Agentur in einer Mitteilung.



Compresso unterstütze neu den nationalen Markteintritt der Smartphone-Marke mit einer «medialen Rundumbetreuung». Die Eröffnung des Zürcher Büros sei ein wichtiger Schritt innerhalb der globalen Expansionsstrategie.



«Mit Compresso haben wir einen starken Partner und eine tolle Ergänzung für unser OPPO Switzerland Team gefunden, um die Markteinführung in der Schweiz voranzutreiben. PR und Digital mit derselben Handschrift ermöglicht uns eine effiziente Marktbearbeitung», lässt sich Daniel Meier, Country Manager Schweiz, zitieren.



Für ein optimales Ergebnis und eine grösstmögliche Reichweite nutzen die Compresso-Bereiche Public Relations und Digital dabei ihre Synergien und arbeiten Hand in Hand. Während die Public-Relations-Profis von Compresso erste Ansprechpartner für alle Journalisten aus der ganzen Schweiz seien und die Pressearbeit verantworten würde, betreue der Digital-Bereich sämtliche Social-Media-Kanäle von OPPO Switzerland. Dazu gehöre das Erstellen von Content sowie das Community Management für Instagram, Facebook und LinkedIn. (pd/wid)