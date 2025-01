Publiziert am 08.01.2025

Die HWZ baut ihr Weiterbildungsangebot im Bereich Arbeitgebermarkenführung aus. Der neue Zertifikatslehrgang CAS Employer Branding vermittelt Kompetenzen für den strategischen Aufbau einer Arbeitgebermarke. Das Programm kombiniert Expertise aus den Bereichen Human Resources und Marketing/Kommunikation unter der Leitung von Matthias Mölleney vom Center for Human Resources Management & Leadership sowie den Fachexperten Stephan Feige und Barbara Aeschlimann.

An der öffentlichen Veranstaltung teilen vier Fachpersonen ihre Erfahrungen: Social-Media-Expertin Ivana Tadic spricht über die Rekrutierung der Generation Z via TikTok. Markus Krienbühl präsentiert die Employer-Branding-Strategie von Rivella. Corinne Kuhn von der SBB und Andreas Gross von Farner diskutieren Erfolgsfaktoren der Arbeitgebermarkenführung, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Veranstaltung in Zürich schliesst mit Diskussionsrunden und einem Networking-Apéro. Interessierte können sich online anmelden. (pd/cbe)