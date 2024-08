Migros-Gruppe: Prisca Huguenin-dit-Lenoir wird neue Leiterin der Medienstelle

Publiziert am 26.08.2024

Am 1. Januar 2025 übernimmt Prisca Huguenin-dit-Lenoir die Position der Leiterin der Medienstelle bei der Migros-Gruppe, wie das Unternehmen mitteilt. Sie bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der internen und externen Unternehmenskommunikation mit und wurde mehrfach zur besten Mediensprecherin der Schweiz gekürt. Bei der Migros folgt Huguenin-dit-Lenoir auf Marcel Schlatter, der das Unternehmen verlassen hat (persoenlich.com berichtete).

Derzeit ist sie als Head of Media & Visitor Relations bei der Schweizer Flugsicherung Skyguide tätig. Zuvor leitete sie die Unternehmenskommunikation und war Mediensprecherin für die Hotelplan Group in Zürich. Davor arbeitete sie als Beraterin für verschiedene PR-Agenturen in Zürich und Genf sowie als Mediensprecherin bei Chopard & Cie SA in Genf. Prisca Huguenin-dit-Lenoir ist viersprachig mit den Muttersprachen Deutsch und Französisch.



Christian Dorer, Leiter der Kommunikation der Migros-Gruppe, kommentiert die Personalie so: «Mit ihrer grossen Erfahrung und ihrem Engagement für exzellente und transparente Kommunikation wird sie einen wertvollen Beitrag zur Weiterentwicklung unserer Medienarbeit leisten.»



«Migros ist eine starke Marke in der Schweiz und die Migros-Gruppe engagiert sich für die Gesellschaft. Ich freue mich sehr, gemeinsam mit neuen Kolleginnen und Kollegen die Herausforderungen des Unternehmens anzupacken und so kommunikativ einen Mehrwert zu bieten», wird die künftige Leiterin der Medienstelle der Migros-Gruppe in der Medienmitteilung zitiert. (pd/nil)