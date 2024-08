Kunsthaus Zürich: Priska Amstutz wird Markom-Chefin

Publiziert am 27.08.2024

Priska Amstutz übernimmt per 2. September die Leitung Marketing und Kommunikation am Kunsthaus Zürich. «Das ‹Cabinet of Curiosity›, wie es die Direktorin Ann Demeester gerne nennt, ist für mich schon seit einem Vierteljahrhundert ein Leuchtturm in meinem privaten und beruflichen Zürich», schreibt Amstutz auf ihrem LinkedIn-Profil. Ihr allererster Artikel als Jungjournalistin beim Tagblatt der Stadt Zürich Anfang 2000 habe sich der Jakob-Tuggener-Ausstellung gewidmet. «A dream come true», schreibt sie weiter.

Amstutz folgt auf Björn Quellenberg. Dieser war von Juli 2000 bis Mai 2024 im Kunsthaus Zürich tätig. «Priska Amstutz hat sich in einem intensiven Bewerbungsprozess durchgesetzt und uns mit ihrer Persönlichkeit, ihrem Fachwissen, Leadership und kulturellem Flair überzeugt», so Alex Hefter, Leiter Verkauf und Services, gegenüber persoenlich.com.

Priska Amstutz verfügt über einen Master in Kommunikations- und Publizistikwissenschaft und absolviert zurzeit ein Executive MBA in Strategic Leadership. Beruflich war sie viele Jahre im Medienbereich tätig, unter anderem als Co-Chefredaktorin des Tages-Anzeigers oder stellvertretende Chefredaktorin der Zeitschriften Bolero und SI Style.

Nach ihrem Abgang bei Tamedia im Herbst 2023 machte sich Amstutz selbstständig und übernahm unter anderem die Projektleitung bei YouMedia (persoenlich.com berichtete). «Das Engagement von Priska bei YouMedia war von Anfang an auf sechs Monate beschränkt. Sie war explizit für die Projektphase zuständig», so Initiant und Co-Founder Franz Fischlin auf Anfrage. «Sie hat ausgezeichnete Arbeit geleistet und YouMedia mitgeprägt und vorwärtsgebracht», so Fischlin weiter. YouMedia stehe kurz vor offizieller Betriebsaufnahme. (cbe)