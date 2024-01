Evoq: Prix Carte de Noël 2023 wird nicht vergeben

Noch nie hat die Jury der Zürcher Agentur Evoq für den Prix Carte de Noël so wenig Weihnachtspost erhalten wie in diesem Jahr. Sowohl die Menge der eingegangenen Weihnachts- und Grusskarten als auch die kreative Qualität haben sich im Vergleich zum Vorjahr gefühlt halbiert, schreibt die Agentur in einer Mitteilung.

Die aktuelle Festkommunikation sei von einer gewissen Banalität und wenig Ideen geprägt, heisst es weiter. Vereinzelte Lichtblicke im Dickicht aus Tannengrün, Lametta und Schneegestöber seien aber auszumachen. Erwähnenswert ist laut Evoq die Aktion von UMB, die einen freiwilligen Einsatz von Lernenden zugunsten der Biodiversität auf Weihnachten ummünzt. Outdoor Publishing glänzt mit einer stimmigen Illustration einer Skifahrerin in einer Sanduhr. Solche Eigenkreationen mit inhaltlicher Tiefe seien selten geworden.

Wenn überhaupt noch zu Weihnachten kommuniziert werde, würden Unternehmen vermehrt handgeschriebene Karten versenden, wie beispielsweise Tellco oder die Kantonalbanken. Dabei steht weniger das Design oder die Idee im Vordergrund, sondern die Tatsache, dass das Geschriebene von Herz und Hand kommt. Als Träger der Botschaft werden gerne eingekaufte Karten einer gemeinnützigen Institution oder eines Hilfswerks verwendet.

Apropos Hilfswerke: diese glänzen laut der Jury zum Teil überhaupt nicht mit ihrer eigenen Festtagspost. Entweder ist der Gruss deutlich von einem Spendenaufruf durchsetzt. Oder die Kartenmotive stammen aus den Tiefen einer drittklassigen Bilddatenbank. Eine verpasste Chance, wie die Jury resümiert.