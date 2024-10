Zodiac Pictures: Produktion und Führung personell verstärkt

Publiziert am 11.10.2024

In ihrer neuen Position wird Jessica Hefti eine zentrale Rolle in der Produktion zukünftiger Serienprojekte übernehmen, schreibt Zodiac Pictures in einer Medienmitteilung. Seit über sechs Jahren im Unternehmen, verantwortete Hefti massgeblich den produktionellen Relaunch des Schweizer «Tatort» aus Zürich und die Produktion von drei Staffeln der Dramaserie «Neumatt».

Jessica Hefti werde sich sowohl an der Gesellschaft finanziell beteiligen als auch im Verwaltungsrat von Zodiac Pictures Einsitz nehmen, heisst es weiter.

Die Produktionsfirma verstärkt auch die strategische Führung des Unternehmens: Während der Unternehmer Mathieu Jaus den Verwaltungsrat neu präsidiert, ist neben den Produzent:innen Lukas Hobi, Reto Schaerli und Jessica Hefti auch die Rechtsanwältin Marija Novaković neu im Gremium.

Die in Zürich und Luzern ansässige Produktionsfirma ist bekannt für Filme wie «Die göttliche Ordnung», «Gotthard», «Heidi» und Serien wie «Frieden» oder «Neumatt». Der neueste Kinofilm «When we were Sisters» von Regisseurin Lisa Brühlmann feiert im Wettbewerb des 20. Zurich Filmfestivals Premiere. Ab 13. Oktober 2024 wird auf Play Suisse und Fernsehen SRF die dritte Staffel von «Neumatt» ausgestrahlt. (pd/nil)