Publiziert am 16.02.2026

In einer neu entwickelten Bildsprache zeigen die Clips die verschiedenen Bereiche des Hotels: vom Check-in über die 175 Zimmer und Suiten, den Spa-Bereich sowie die gastronomischen Angebote mit der Canvas Bar & Lounge und vier Restaurants bis zur hauseigenen Kunstsammlung.

«Bewegtbild ist für uns weit mehr als ein Kommunikationsmittel – es ist der Schlüssel, um die Vielfalt des Dolder Grand als stimmiges Gesamterlebnis erfahrbar zu machen», wird Joachim Schweier, Head of Marketing & Communications des Hotels, in einer Medienmitteilung zitiert.

Die Dreharbeiten fanden während des laufenden Hotelbetriebs statt. Publicis Luxe und Prodigious verantworteten die gesamte Produktion von der Creative Direction über Regie und Kamera bis zu Postproduktion und Sound. Zum Einsatz kamen ARRI-Kameras und eine auf das Luxussegment abgestimmte Color-Pipeline.

Die Reels werden auf den eigenen Kanälen des Dolder Grand veröffentlicht und sollen eine ganzjährige Kommunikation ermöglichen. «Für Luxusmarken wie das Dolder Grand müssen Social-Inhalte höchsten Qualitätsstandards entsprechen», lässt sich Türi Cengiz, Regional Lead Publicis Luxe Schweiz, zitieren. (pd/nil)