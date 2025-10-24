Gestalten: Punktsammeln wird zur visuellen Identität

Publiziert am 24.10.2025

Die Designagentur Gestalten aus Zürich hat die visuelle Identität für das neue Punktesammelprogramm von Ikea Family entwickelt. Das Design wird ab Oktober 2025 schweizweit eingesetzt und basiert auf einfachen Icons und einer prägnanten Farbgebung.

Das Treuebonussystem ermöglicht es Mitgliedern, bei Aktionen und Einkäufen Punkte zu sammeln, die später gegen Vergünstigungen eingetauscht werden können. Die Visual Identity von Gestalten soll den Mechanismus des Punktesammelns schnell und verständlich kommunizieren, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das Design findet auf verschiedenen Werbemitteln Anwendung: Vier Schweizer Trams tragen die Gestaltung, die von Christinger montiert wurde. Zusätzlich wird die visuelle Identität in sozialen Medien, digitalen Anwendungen und an den Verkaufsstellen der Ikea-Einrichtungshäuser verwendet.

Zur Kommunikation des neuen Angebots setzt Ikea auch auf Selfmailer, die den Mitgliedern das Punktesammelsystem ankündigen. Postkarten und Inserate zeigen auf witzige Art die Vorteile der Teilnahme am Treueprogramm.

Das neue Angebot erweitert die bereits bestehenden Vorteile für Ikea-Family-Mitglieder. (pd/cbe)