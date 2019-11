Silent&Sober: Raffael Leu und Patrick Viert gründen Agentur

Die neue Zürcher Kreativberatung Silent&Sober kann helfen, auf Anspruchsgruppen mit neuen Bedürfnissen am Markt zu reagieren, wie es in einer Mitteilung heisst. Das Konzept dazu heisse Brand Purpose: Die Marke eines Unternehmens müsse mit ehrlichen Werten besetzt sein, wolle sie im heutigen Umfeld bestehen können.

«Ein Brand Purpose kann nicht von aussen entwickelt und einem Unternehmen angedichtet werden. Deshalb setzen wir stark auf kollaborative Prozesse mit den Entscheidungsträgern und -trägerinnen in Unternehmen. Nur so kann ein Brand Purpose entstehen, der authentisch ist und durch das Unternehmen getragen wird», lässt sich Silent&Sober-Gründer Raffael Leu in der Mitteilung zitieren.

«Etliche Studien zeigen, dass Brand Purpose, richtig entwickelt und implementiert, eine positive Wirkung auf diverse Anspruchsgruppen hat. So führt dieser unter anderem zu einer höheren Zufriedenheit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, erleichtert Transformationsprozesse und ermöglicht eine relevante Kommunikation gegenüber Konsumenten und Konsumentinnen», ergänzt der zweite Gründer Patrick Viert.

Die beiden Silent&Sober-Partner Leu und Viert beschäftigen sich laut Mitteilung seit über zehn Jahren mit den Herausforderungen, welche die Digitalisierung für Unternehmen und deren Marken mit sich bringen und kennen diese sowohl als Geschäftsführer, wie auch aus Verlags-, Kunden- und Agenturperspektive.

Silent&Sober hat kürzlich den Status «Pending B Corp» erhalten und befindet sich nun in einem zwölfmonatigen Zertifizierungsprozess. B Corp zertifiziert weltweit Unternehmen, die Gewinn und positive Wirkung ausbalancieren. Die beiden Gründer sind also dazu verpflichtet, die Auswirkungen ihrer Entscheidungen auf alle Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten zu berücksichtigen und halten freiwillig verifizierte Standards bezüglich ihres Einflusses auf Gesellschaft und Umwelt ein. (pd/lol)