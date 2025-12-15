Kesch: Raphael Monsch koordiniert die Kreativkonzepte

Publiziert am 15.12.2025

Nach dem Aufbau des Geschäfts in der Schweiz und Deutschland holt die Brand Experience Company Kesch Raphael Monsch an Bord. Der 48-Jährige leitet künftig den Bereich Ideation & Creation für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Er übernimmt damit die Koordination aller Kreativkonzepte, um den hohen Standard an allen drei Standorten zu etablieren, heisst es in einer Medienmitteilung von Kesch.

Monsch war in den letzten 20 Jahren unter anderem für Agenturen wie Publicis, Saatchi & Saatchi, Draft FCB, Havas, MC2, Interbrand, Farner und Point Break Events tätig. Dort hat er für Kunden wie Lindt, Fiat und Samsung immersive Erlebnisse sowie crossmediale Kampagnen kreiert, heisst es in der Medienmitteilung.

Zahlreiche Auszeichnungen gewonnen

In seiner Laufbahn hat der Absolvent der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Basel gemeinsam mit seinen Kunden zahlreiche nationale und internationale Awards, darunter den Silber-Cyber-Cannes-Lions, Gold ADC Europe, Gold-Sabre-Award und Bronze-Effie, gewonnen.

«Mit Raphael haben wir einen international ausgezeichneten Kreativen zu Kesch geholt. Er ist sowohl menschlich als auch fachlich eine massive Bereicherung für unser sogenanntes Kesch-Pack», lässt sich Kesch Co-CEO Thomas Kenyeri in der Medienmitteilung zitieren. (pd/nil)