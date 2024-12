Ogilvy: Rebranding der «Burger Revolution»

Publiziert am 17.12.2024

Das von Ogilvy Schweiz entwickelte Rebranding verbindet die Grundidee der Marke mit einer zukunftsweisenden Designsprache. Eine kraftvolle Typografie und ein dynamisches Design visualisieren den Spirit der «Burger Revolution» von Holy Cow, heisst es in einer Mitteilung.

Die dazugehörige Jubiläumskampagne interpretiert «15 Years of Pushing the Burger Revolution» auf diversen Kanälen, darunter digitale Plattformen und Aussenwerbung. Mit Headlines wie «Always satisfying, never satisfied» verkörpert die Marke, wofür Holy Cow seit Tag 1 steht.

Herzstück der Initiative ist eine dynamische Social-Media-Strategie mit monatlichen Inhalten, die die neue Identität der Marke mit aktuellen kulturellen Trends verbindet. Die Kampagne wurde im Laufe des Jahres auf allen Plattformen ausgerollt und läuft weiterhin schweizweit. (pd/spo)