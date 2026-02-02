Allink: Rebranding für Design-Vorkurs

Publiziert am 02.02.2026

Die Ausbildungsstätte begleitet seit über 18 Jahren junge Kreative auf dem Weg von der obligatorischen Schulzeit in die Gestaltungsbranche. Mit dem neuen Auftritt wird auch der Name geschärft: Aus «First Floor» wird «First Floor Design Academy», um die Expertise und Berufsnähe stärker zu betonen, erklärt Allink in einer Mitteilung.

Das visuelle Konzept der Webseite bricht bewusst mit Konventionen von Schulwebsites: Schwarz bildet die kraftvolle Basis der Farbwelt, eine spielerische Typografie dient als prägnantes Branding-Element. «Nach 18 Jahren auf dem Markt gibt Allink unserer Marke mit dem Rebranding ein frisches Erscheinungsbild», wird Schulleiter Gregor Rott zitiert.

Parallel zur visuellen Neuausrichtung wurde auch das Angebot erweitert. Ein neues Schnupperangebot ermöglicht Interessierten bereits vor der Anmeldung Einblicke in verschiedene Gestaltungsberufe. Durch reale Projekte und Branchenprofis als Dozierende sollen angehende Gestalterinnen und Gestalter einen authentischen Einblick in die Berufspraxis erhalten. Allink hat die verstärkte Praxisorientierung im Website-Konzept mit FAQ-Unterseiten digital umgesetzt. (pd/spo)