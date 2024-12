Publiziert am 18.12.2024

Die Schweizer Zahnarztpraxis Lovely Smile, mit Standorten in Bern, Lausanne und zwei Niederlassungen in Genf (Cornavin und Etang), präsentiert sich mit einem komplett überarbeiteten Markenauftritt. Die Berner Agentur Newsroom Communication entwickelte dafür ein neues Corporate Design sowie eine dreisprachige Website, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das neue Erscheinungsbild setzt auf eine minimalistische Gestaltung mit harmonischen Farben und klaren typografischen Elementen. Bewusst wurde dabei auf den extensiven Einsatz von Bildmaterial verzichtet. Die Gestaltungselemente sollen laut Agentur die Positionierung als «Zahnmedizin des 21. Jahrhunderts» visuell unterstreichen.

Für die digitale Präsenz optimierte Newsroom Communication die Website-Funktionen und implementierte ein neues Conversion-Tracking. Der Onlineauftritt ist nun in Deutsch, Französisch und Englisch verfügbar.

Um die Markenbekanntheit zu steigern, entwickelte die Agentur verschiedene zielgruppenspezifische Kampagnen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf Sportpartnerschaften, unter anderem mit den Fussballclubs BSC Young Boys und Servette FC sowie dem Eishockeyclub Genève-Servette. Diese Kooperationen zielen besonders auf ein junges, gesundheitsbewusstes Publikum ab.

Die Marketingmassnahmen umfassen zudem Social-Media-Aktivitäten auf verschiedenen Plattformen. Dabei setzt die Agentur auf die neu entwickelte Bildsprache, die durch den reduzierten Einsatz von Fotomaterial eine effiziente und kostengünstige Umsetzung ermöglicht. (pd/cbe)