Publiziert am 13.05.2026

Das neue Logo behält das Haus als zentrales Element, ersetzt aber das frühere Ronald-McDonald-Symbol durch ein schlichtes Herz. Die rote Farbe verweist laut einer Mitteilung auf die langjährige Partnerschaft mit McDonald's Schweiz, die die Stiftung seit der Gründung unterstützt. Der Name erscheint auf Deutsch, Französisch und Italienisch – ein Verweis auf die lokale Verankerung in der Schweiz.

Den neuen Markenauftritt entwickelte die Mutterstiftung in Chicago gemeinsam mit der Markenagentur Interbrand sowie TBWA\Chiat\Day Chicago für Strategie und Kampagne, wie aus einer Case Study hervorgeht. Die britische Schriftgiesserei A2-Type gestaltete eine eigene Hausschrift. Interbrand verantwortete Design, Identität und Naming – und begleitet nun den Rollout in allen Märkten.

«Wenn ein Kind im Spital ist, gerät das Leben der ganzen Familie aus dem Lot», wird Andrea Hemmi, Direktorin von Ronald McDonald Haus Schweiz, zitiert. «Mit dem neuen Namen und Logo machen wir sichtbarer, worum es uns in der Schweiz seit über 30 Jahren geht: Familien in einer belastenden Situation ein liebevolles Zuhause auf Zeit zu geben.»

In den Häusern in Genf, Bern, St. Gallen, Basel und Luzern haben seit der Gründung 1992 rund 28'000 Familien mit über 237'000 Übernachtungen nahe bei ihren hospitalisierten Kindern bleiben können. Die 49 Eltern- und Familienzimmer waren im vergangenen Jahr zu 71 Prozent ausgelastet, die durchschnittliche Aufenthaltsdauer betrug neun Tage. Im September eröffnet direkt beim Universitäts-Kinderspital Zürich ein weiteres Haus mit 20 zusätzlichen Zimmern. Die Stiftung ist vollständig spendenfinanziert. (pd/cbe)