Suan: Rebranding nach zehn Jahren

Publiziert am 02.10.2025

Zum Jubiläum lud Suan rund 100 Gäste ein und präsentierte das überarbeitete Branding. Das neue Erscheinungsbild zeigt sich laut einer Mitteilung «frischer, klarer und näher an dem, wofür Suan steht». Parallel ging eine neue Website online.

«Zehn Jahre später sind wir mehr als eine Agentur – wir sind ein Team, das Marken mit Herz, Verstand und Haltung bewegt», wird Mitgründer André Konrad zitiert. Mitgründerin Susanne Hartmann ergänzt: «Das grösste Kompliment ist das Vertrauen unserer Kund:innen. Es zeigt uns, dass wir mit Klarheit, Kreativität und Nähe den richtigen Weg gehen».

Das Redesign basiert auf den Werten «strategisch, inspirierend und fördernd», die den Markenkern «Von Natur aus neugierig» unterstreichen. Die Agentur positioniert sich mit der Botschaft «Wir führen Marken zu starken Moves mit Wirkung».

Zu den Kunden gehören Sens eRecycling, Coop, die Basellandschaftliche Pensionskasse, Derendinger AG, Schweizer Salinen und das Historische Museum Basel. Die Agentur kombiniert Strategie, Design und Interaction Design unter einem Dach. (pd/cbe)