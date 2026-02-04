Publiziert am 04.02.2026

Swiss Who's Who startet die Informations- und Austauschplattform The Club für sein Netzwerk von 1500 Führungspersönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Kultur.

Die Plattform bietet redaktionelle Inhalte in Form von Interviews, Leitartikeln und Porträts sowie Zugang zu Veranstaltungen. Sie soll den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen Entscheidungsträgern verschiedener Sektoren fördern, wie es in einer Mitteilung heisst.

Über die Inhalte hinaus ist The Club als Vernetzungsprogramm konzipiert. Die Plattform ermöglicht Mitgliedern gezielten Austausch und Wissenstransfer zwischen Führungspersönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen.

«Mit The Club stellt Swiss Who's Who seinem Netzwerk ein strukturierendes Instrument zur Verfügung, das auf langfristige Wertschöpfung ausgerichtet ist», wird Jérôme Koechlin, CEO von Swiss Who's Who, in einer Mitteilung zitiert. Die Plattform vernetze Führungskräfte auf höchstem Niveau und mache ihre Expertise sichtbar.

Swiss Who's Who befindet sich seit September 2025 unter der Leitung von Koechlin in einer neuen Entwicklungsphase. Die Lancierung von The Club wurde mit der Agentur PME-KMU realisiert. (pd/cbe)