cr Basel: Redesign für Berufsbildung Schweiz

Publiziert am 19.09.2025

Im Rahmen einer Neuausschreibung für die Modernisierung des bestehenden Berufsbildung-Schweiz-Logos erhielt cr Basel vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI den Zuschlag, die Marke Berufsbildung Schweiz visuell weiterzuentwickeln und Akzente für die Markenführung zu setzen, teilt die Agentur mit.

Das neue Erscheinungsbild führt die bisherige, ebenfalls von cr Basel geschaffene Marke berufsbildungplus.ch mit Berufsbildung Schweiz zusammen. Dabei wird der etablierte rote, nach oben gerichtete Pfeil als zentrales Markenelement beibehalten und in modernisierter Form in das überarbeitete Logo integriert. Zusätzlich realisierte cr Basel umfassende Brand Guidelines, die allen Verbundpartnern zur Verfügung stehen. (pd/spo)