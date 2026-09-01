Feldschlösschen: Redesign zum 150-Jahr-Jubiläum

Publiziert am 01.09.2026

Feldschlösschen überarbeitet im Jahr seines 150-jährigen Bestehens sein Erscheinungsbild. Zunächst erhalten die Feldschlösschen Original Dosen, Flaschen und Multipacks das frische Design. Danach werden die weiteren Biersorten umgestellt, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung.

Im Hintergrund sind neu feine Zeichnungen von Elementen zu sehen, die das kulturelle Erbe von Feldschlösschen prägen – darunter das Schloss, die Brauereipferde, Gründer Theophil Roniger, Braukessel sowie Bierrohstoffe. Das neue Erscheinungsbild sei in einem längeren Entwicklungsprozess unter Einbezug von Mitarbeitenden sowie Kundinnen und Konsumenten entstanden, heisst es weiter.

Rotes Schloss als zentrales Markenelement

Im Zentrum des neuen Auftritts steht das rote Schloss, das seit Generationen als Symbol der Marke gilt. Es taucht erstmals um 1900 auf, als es zur Eröffnung eines Restaurants in Rheinfelden in Stein gemeisselt wird. 1923 erscheint das rote Backsteinschlösschen erstmals auf einem Abreisskalender der Brauerei und wird als Markenlogo im Handelsregister eingetragen. 1960 entwickelt die Zürcher Werbeagentur Gisler & Gisler die charakteristische Backsteinschrift für die Brauerei. Das aktuelle Redesign ist die erste umfassende Überarbeitung des Markenauftritts seit 2008; das Schloss wurde dabei weiterentwickelt und stärker in den Mittelpunkt gerückt.

Das Redesign wurde gemeinsam mit der Agentur Robot Food mit Sitz in Leeds (GB) realisiert. Auf die Frage, warum das Unternehmen auf eine englische Agentur setzte, hat Feldschlösschen nicht geantwortet. (pd/spo)