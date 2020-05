Station: Reduzierte Struktur, starke Bildwelt

Das Schweizer Hilfswerk Swissaid hat mit Station einen neuen Webauftritt realisiert. Die Dringlichkeit zu spenden, werde hier über den Erfolg der Projekte transportiert, statt über das Leid der Menschen, heisst es in der Mitteilung dazu.



Auf swissaid.ch machen Einblicke in die Arbeit des Hilfswerks die zahlreichen Projekte zugänglicher und motivieren potenzielle Spender zu Handeln. Teaser bergen eine Metapher, Weissraum und ein durchdachter Umgang mit Typografie unterstreichen die reduzierte Struktur und schaffen Platz für die starke Bildwelt. Die Schwarzweiss-Teaserfotos erscheinen bei Mouse-over in kräftigen Farben.



In Kombination mit unaufdringlich motivierenden Micro-Animations und immersiven Headers mit Video-Option transportiert die User Experience die Emotionalität der Projekte und lädt gleichzeitig dazu ein, Themen inhaltlich zu vertiefen. Call to Actions zu den Spendenmöglichkeiten sind seitenübergreifend im jeweiligen Kontext präsent und das Spendentool von Raise Now nahtlos in das Interface eingebettet.

Die statisch generierte Website weise eine hohe Performance auf und sei beliebig skalierbar, heisst es weiter. Dank PWA (Progressive Web App) funktionieren alle Features auf sämtlichen Desktop- und Mobile-Screens zuverlässig. Komponenten sind in einer Storybook-Library abgelegt und können ohne viel Aufwand weiterentwickelt werden. Nicht zuletzt gestaltet sich das Content Management für Swissaid dank neuer Website-Live-Preview und Page Builder komfortabler denn je. (pd/wid)