Aussergewöhnliche Situationen erfordern aussergewöhnliche Massnahmen: Das gilt in Zeiten von Corona ganz besonders für einen Verlag wie BirsForum Medien, der unter anderem die monatlich erscheinende Publikumszeitschrift Regio aktuell herausgibt. Statt den Kopf in den Sand zu stecken, konnte der in Arlesheim beheimatete Verlag engagierte Partner aus der Region für eine Sonderausgabe gewinnen, heisst es in einer Mitteilung. Partner sind unter anderem das Kantonsspital Baselland, die Handelskammer beider Basel, die BLKB und BKB.

Unter dem Motto «Zämehebe» ist laut Mitteilung innert zehn Tagen ein 60-seitiges Heft entstanden, das der Nordwestschweizer Bevölkerung aus verschiedensten Blickwinkeln Mut machen will und einen Appell an die Solidarität in unserer Gesellschaft richtet. Im Vordergrund stehen Impulse zur Selbsthilfe, Transfer von wichtigen Informationen und insbesondere die Leistungen von Menschen, die die Grundversorgung der Region in diesen schwierigen Zeiten sicherstellen.

Die Regio-aktuell-Sonderausgabe «Zämehebe» wird am 6./7. April in gewohnter Auflagenhöhe in über 145'000 Haushaltungen und Postfächer der Nordwestschweiz verteilt. (pd/cbe)