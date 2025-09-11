11.09.2025

Toast Studios

Regisseur kehrt für Canon-Spot heim

Die Produktionsfirma hat den Werbefilm zur Markteinführung der Cinema-Kamera «Canon EOS C50» realisiert. Der in der Schweiz geborene und heute in den USA lebende Regisseur Antoine Janssens kehrte für das Projekt «Driven» in seine Heimat zurück.
Regisseur Antoine Janssens bei den Dreharbeiten zum Canon-Spot «Driven» in der Region Neuchâtel. (Bild: zVg)
Publiziert am 11.09.2025

Die Dreharbeiten fanden in der Region Neuchâtel statt, auf kurvigen Strassen, vor alpiner Kulisse und im Studio. Als Partner wurde Scott Sports ins Projekt eingebunden, wobei die Kamera im Kontext des Strassenradsports inszeniert wurde.

Die «Canon EOS C50» verfügt laut einer Mitteilung über einen 7K Full-Frame Open-Gate-Sensor und kombiniert Kinoqualität mit kompakter Bauweise. Für den Dreh kamen verschiedene Aufnahmegeräte zum Einsatz: FPV-Drohne, Fahrzeug mit Black Arm, Cinebot-Roboter sowie handgeführte Leicht-Rigs.

«Als Canon mit diesem Projekt auf mich zukam, wusste ich sofort: Hier entsteht etwas Besonderes. Unser Ziel war es, verschiedene Setups zu kombinieren, um die Vielseitigkeit der C50 zu zeigen», wird Antoine Janssens, Mitgründer und Regisseur bei Toast Studios, zitiert. Das geringe Gewicht bei starker Leistung habe ihn beeindruckt.

Der Film wurde in Bild, Sounddesign und Voice-over ausgearbeitet. Als Talent fungierte Simon Progin, die Kameraführung übernahmen Janssens und David Baumann. Die Agentur Verri Media betreute das Projekt seitens Canon. (pd/cbe)

 

Credits

Client: Canon; Agency: Verri Media; Director: Antoine Janssens; Production: Toast Studios; Executive Producer: Gilles Sandoz; Line Producer: Gilles Sandoz & Katia Lallart; Talent: Simon Progin; DOP: Antoine Janssens & David Baumann (studio); Photographer: Fergus Kennedy; AC: Quentin Schwarz, Sylvain Lugrin, Julien Lederman; Camera car/grip: Altamont Production; FPV drone: Alexandre Coquoz; Gaffer: Dylan Endrion; Runner: Judith Henry; BTS Footage: Nick Kennedy; Editing: Antoine Janssens; Location Manager: Toast Studios; Colorist: James Bamford – Rascal Colour; Music & Sound Design: Antoine Janssens; Audio mix: Tijany Bacci; VO: Brandon Thornhill; Special thanks: Scott Sports, Hugues Kervyn.


