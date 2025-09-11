Toast Studios: Regisseur kehrt für Canon-Spot heim

Publiziert am 11.09.2025

Die Dreharbeiten fanden in der Region Neuchâtel statt, auf kurvigen Strassen, vor alpiner Kulisse und im Studio. Als Partner wurde Scott Sports ins Projekt eingebunden, wobei die Kamera im Kontext des Strassenradsports inszeniert wurde.

Die «Canon EOS C50» verfügt laut einer Mitteilung über einen 7K Full-Frame Open-Gate-Sensor und kombiniert Kinoqualität mit kompakter Bauweise. Für den Dreh kamen verschiedene Aufnahmegeräte zum Einsatz: FPV-Drohne, Fahrzeug mit Black Arm, Cinebot-Roboter sowie handgeführte Leicht-Rigs.

«Als Canon mit diesem Projekt auf mich zukam, wusste ich sofort: Hier entsteht etwas Besonderes. Unser Ziel war es, verschiedene Setups zu kombinieren, um die Vielseitigkeit der C50 zu zeigen», wird Antoine Janssens, Mitgründer und Regisseur bei Toast Studios, zitiert. Das geringe Gewicht bei starker Leistung habe ihn beeindruckt.

Der Film wurde in Bild, Sounddesign und Voice-over ausgearbeitet. Als Talent fungierte Simon Progin, die Kameraführung übernahmen Janssens und David Baumann. Die Agentur Verri Media betreute das Projekt seitens Canon. (pd/cbe)