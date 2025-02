La Stratégiste: Regula Bührer Fecker gründet eigene Firma

Publiziert am 03.02.2025

«Ich möchte Unternehmen, Institutionen, Organisationen und Einzelpersonen dabei unterstützen, wirkungsvolle Kommunikationsstrategien und -konzepte zu entwickeln und umzusetzen», schreibt Regula Bührer Fecker am Montag in einem LinkedIn-Post. Bis Ende Januar war sie noch für Farner | Team Farner tätig.

Bührer Fecker, zweifache «Werberin des Jahres» (2010, 2014), gründete vor 17 Jahren mit zwei Partnern die Kreativagentur Rod Kommunikation. Die Agentur etablierte sich als eine der führenden Kräfte in der Schweizer Werbelandschaft und wurde für ihre innovativen und preisgekrönten Kampagnen bekannt. In dieser Zeit wurde Bührer Fecker zweifache Mutter und nahm Einsitz in verschiedene externe Verwaltungsräte.

Nach dem Verkauf von Rod an Farner | Team Farner im Jahr 2019 übernahm Regula Bührer Fecker die Position der Chief Strategy Officer. In dieser Rolle begleitete sie extern Kundinnen und Kunden in ihrer strategischen Ausrichtung und in der Kampagnenarbeit sowie auch intern die Agentur selbst in ihrem nationalen wie internationalen Wachstum als Gruppe.

Letzten November gab sie bekannt, dass sie Rod und Farner verlassen würde. In einem Interview mit persoenlich.com sagte sie, dass sie eine «eigene unternehmerische Tätigkeit» interessieren würde. (spo)