Tibits: Regula Bührer Fecker neu im Verwaltungsrat

Publiziert am 10.04.2025

Das Schweizer Familienunternehmen Tibits verstärkt seinen Verwaltungsrat mit einer erfahrenen Persönlichkeit: Die Unternehmerin Regula Bührer Fecker wird neu Einsitz in das Gremium nehmen.

Als erfahrene Verwaltungsrätin und Unternehmerin bringt sie laut Mitteilung fundiertes Wissen in der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle sowie ein tiefes Verständnis für Konsumentinnen und Konsumenten und gesellschaftliche Trends mit. Ihre Perspektive soll Tibits dabei unterstützen, neue Chancen im wachsenden Markt für pflanzenbasierte Ernährung zu nutzen.

«Wir freuen uns sehr, mit Regula Bührer Fecker eine herausragende Persönlichkeit mit an Bord zu haben. Ihre Erfahrung und ihr Gespür für zeitgemässe Entwicklungen sind für Tibits von grossem Wert, insbesondere in einer Zeit, in der nachhaltige Ernährung und bewusster Konsum immer mehr an Bedeutung gewinnen», sagt Daniel Frei, Verwaltungsratspräsident von Tibits.