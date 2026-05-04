Travelistas: Reiseblog lanciert Wein-Rubrik mit Peter Keller

Die neue Rubrik soll Weinregionen als Reisedestinationen jenseits reiner Degustationserlebnisse vermitteln – mit Fokus auf regionale Kultur, Produzenten und touristische Infrastruktur. «Önotourismus ist ein Thema mit wachsender Relevanz – und gleichzeitig eines, das oft zu wenig differenziert erzählt wird», lässt sich Mitgründerin Vanessa Bay in einer Medienmiitteilung zitieren.
Travelistas gibt es seit 2013. Die Plattform wird von Mitarbeitenden der Zürcher PR-Agentur PrimCom sowie Gastautorinnen und -autoren betrieben. Bereits früher in diesem Jahr hatte Travelistas eine Rubrik zum barrierefreien Reisen sowie einen Chatbot eingeführt. (pd/nil)
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