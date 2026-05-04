04.05.2026

Travelistas

Reiseblog lanciert Wein-Rubrik mit Peter Keller

Der von der PR-Agentur PrimCom betriebene Reiseblog Travelistas führt die neue Kategorie «Önotourismus» ein. Als Autor konte man dafür Peter Keller gewinnen, der unter anderem für die NZZ am Sonntag und NZZ Bellevue über Wein schreibt.
Travelistas: Reiseblog lanciert Wein-Rubrik mit Peter Keller
Wird für Travelistas über Önotourismus schreiben: Peter Keller. (Bild: zVg/PrimCom)
Publiziert am 04.05.2026

Die neue Rubrik soll Weinregionen als Reisedestinationen jenseits reiner Degustationserlebnisse vermitteln – mit Fokus auf regionale Kultur, Produzenten und touristische Infrastruktur. «Önotourismus ist ein Thema mit wachsender Relevanz – und gleichzeitig eines, das oft zu wenig differenziert erzählt wird», lässt sich Mitgründerin Vanessa Bay in einer Medienmiitteilung zitieren.

Travelistas gibt es seit 2013. Die Plattform wird von Mitarbeitenden der Zürcher PR-Agentur PrimCom sowie Gastautor­innen und -autoren betrieben. Bereits früher in diesem Jahr hatte Travelistas eine Rubrik zum barrierefreien Reisen sowie einen Chatbot eingeführt. (pd/nil)


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