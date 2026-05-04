Travelistas

Reiseblog lanciert Wein-Rubrik mit Peter Keller

Der von der PR-Agentur PrimCom betriebene Reiseblog Travelistas führt die neue Kategorie «Önotourismus» ein. Als Autor konte man dafür Peter Keller gewinnen, der unter anderem für die NZZ am Sonntag und NZZ Bellevue über Wein schreibt.

Wird für Travelistas über Önotourismus schreiben: Peter Keller. (Bild: zVg/PrimCom)