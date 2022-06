Nexum: Relaunch des Onlineshops von Manor

Nexum kreiert für die Warenhausgruppe Manor den Relaunch des Online-Shops. Die Digitalberatung und -agentur ist verantwortlich für die Beratung, Implementierung und Umsetzung der Plattform im Frontend. Die konzeptionelle und technische Erneuerung der E-Commerce-Architektur führt dazu, dass der digitale Auftritt von Manor nun wesentlich nutzerinnenfreundlicher und serviceorientierter ist. Das cloudbasierte Headless-Konzept verhilft dem Shop zu herausragenden Performance- und Usability-Eigenschaften auf der Desktop- und Mobil-Version, wie es in einer Mitteilung heisst.

Manor ist die grösste Schweizer Warenhausgruppe. Das in allen Landesteilen vertretene Unternehmen beschäftigt rund 8000 Mitarbeitende, zur Manor Gruppe gehören 59 Manor Warenhäuser, 27 Manor Food Supermärkte und 25 Manora Restaurants. Gleichzeitig verfolgt das Unternehmen eine Omnichannel-Strategie (Nutzung und Verknüpfung von stationären Standorten und Onlineshop) und betreibt zudem einen Online-Marktplatz für ausgewählte Lieferanten und Markenpartner auf manor.ch. Insgesamt führt Manor über eine Million Artikel von rund 2800 Lieferanten aus der ganzen Welt.

«Wir legen grossen Wert darauf, das Einkaufserlebnis für unsere Kundinnen und Kundenweiter zu optimieren. Der Online-Bereich entwickelt sich kontinuierlich zu einem wichtigen zweiten Standbein unserer Vertriebsstrategie», so Stefan Wetzler, CDO von Manor, laut Mitteilung. «Das modernisierte System ermöglicht uns nicht nur dem Anspruch heute gerecht zu werden, sondern bietet darüber hinaus einfache und schnelle Integrationsoptionen für alle zukünftigen Projekte unserer digitalen Strategie-Roadmap. Die technische Basis ist gelegt, um die Plattform kontinuierlich weiterzuentwickeln.»

Gewappnet für die Zukunft, dank neuem CMS

Mit der neuen digitalen Systemlandschaft ist laut Mitteilung der Grundstein für die Anbindung weiterer Innovationen gelegt. Die zukunftsorientierte Flexibilität wird über die Vielseitigkeit des CMS Amplience und die Frontend React Framework Application gewährleistet. Mit Hilfe eines integrierten, javabasierten Mittellayers, der als Datenschnittstelle dient, wird zwischen den einzelnen Umsystemen vermittelt. Das neue CMS erleichtere die Orchestrierung von Kampagnen über diverse Kanäle und Medienformate hinweg. Zahlreiche Optionen zur Anpassung einzelner Seiten ermöglichen zielgruppenspezifische oder zeitbezogene Adaptionen und verbessern so die individualisierte Aussteuerung des E-Commerce-Auftrittes.

Mobile first: So schnell, wie eine App

Der Fokus des Projektes lag auf der Verbesserung der mobilen Version, über die mehr als 70 Prozent des Traffics generiert wird. Zentraler Teil des optimierten Einkaufserlebnisses ist nebst der Suchfunktion u. a. auch die Filterfunktion, sodass Userinnen und User in Full-Screen-Ansicht nacheinander mehrere Attribute auswählen können, ohne dass sich das Tool zwischen den einzelnen Auswahlprozessen schliesst. «Der neue Online-Shop von manor.ch beeindruckt mit App ähnlichen Ladezeiten. Schnelligkeit und Zuverlässigkeit sind zwei Kernelemente von Usability, die wir bei der Realisierung des hoch performanten Shops fokussiert haben. Das Ergebnis ist ein State-of-the-Art-Produkt, das auch mobil eine höhere Conversion-Rate sowie eine reduzierte Bounce-Rate verspricht. Wir freuen uns, dass wir mit Manor einen weiteren grossen E-Commerce-Relaunch in der Schweiz realisieren konnten und an unsere preisgekrönte Arbeit für microspot.ch anknüpfen können», wird Georg Kühl, Verwaltungsratspräsident der Nexum Agency Switzerland, in der Mitteilung zitiert. (pd/mj)