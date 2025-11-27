Heads: Relaunch verbindet Herkunft mit Zukunft

Publiziert am 27.11.2025

Die Zürcher Agentur Heads Corporate Branding hat die Genossenschaft ZFV-Unternehmungen durch einen umfassenden Rebranding-Prozess begleitet. Das Projekt umfasste Analyse, Markenstrategie sowie die Umsetzung in Sprache, Design und Bildwelt.

«Im Zentrum des Rebrandings stand der Aufbau einer starken, übergeordneten Dachmarke», wird Simone Raubach, Strategy Lead und Projektleiterin bei Heads, in einer Mitteilung zitiert. Diese gebe der ZFV-Genossenschaft eine klare, authentische und zukunftsgerichtete Identität – sichtbar über alle Geschäftsfelder hinweg.

Die neue Markenstrategie positioniert ZFV als Ökosystem, das Menschen, Unternehmen und Ideen verbindet. Der Claim «Gut tut gut» soll die Haltung der Marke über alle Tätigkeitsbereiche hinweg transportieren – von der Gastronomie über die Kinderbetreuung bis zur Hotellerie.

«Design muss die Strategie sichtbar machen – mit Klarheit und Ausdruckskraft», betont Marco Simonetti, Creative Director bei Heads. Die Bildwelt zeigt reale Menschen in authentischen Situationen.

Nathalie Lüthi, CMO der ZFV, zeigt sich überzeugt: «Der neue Markenauftritt wirkt. Denn er ist emotional, authentisch und spricht Mitarbeitende, Kundinnen und Kunden sowie Partnerinnen und Partner gleichermassen an.» Heads habe hervorragend verstanden, dass Zukunft Herkunft habe.

Die ZFV-Genossenschaft betreibt rund 220 Betriebe in der Deutsch- und Westschweiz. Zur Unternehmensgruppe gehören unter anderem die Sorell Boutiquehotels, die KiMi Krippen und Horte sowie die Bäckereien von Jung. (pd/cbe)