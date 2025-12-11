Swiss: Remo Müller wird Mediensprecher

Publiziert am 11.12.2025

Swiss International Air Lines hat Remo Müller befristet zum Mediensprecher ernannt. Er übernimmt die Funktion ab 1. März 2026 bis Ende 2027 und ist gemeinsam mit dem Medienteam für die Anliegen der Medienschaffenden sowie die Positionierung der Fluggesellschaft gegenüber der Öffentlichkeit zuständig.

Der 39-jährige Müller folgt laut einer Mitteilung auf Michael Stief, der für die kommenden zwei Jahre die Co-Projektleitung für das Jubiläum «25 Jahre Swiss» übernimmt.

Müller verfügt über langjährige journalistische Erfahrung im TV- und Newsroom-Bereich. Zuletzt war er Chefredaktor und Mitglied der Geschäftsleitung der Top-Medien. Zuvor arbeitete er mehrere Jahre als Videojournalist unter anderem für TeleZüri, Tele Top und freiberuflich für SRF. (pd/cbe)