Mit «eFiling» stellt der Kanton St. Gallen für die Steuerperiode 2021 ein neues Instrument zur Verfügung, welches das Ausfüllen der Steuererklärung rein digital ermöglicht. Ausserdem – und das ist gemäss einer Mitteilung schweizweit neu – gibt das Kantonale Steueramt St. Gallen bei Fragen zur Steuererklärung zusätzlich per Live Chat (zu Bürozeiten und Abends) Auskunft.

Für die Kommunikation hat die Agentur Kernbrand den Comedian Renato Kaiser mit ins Boot geholt, der 2020 mit dem renommierten Salzburger Stier ausgezeichnet wurde. «Mit seinem feinen Gespür für menschliche Befindlichkeiten bringt er in einem pointierten Video unsere ‹Steuerängste› auf den Punkt», wie es weiter heisst. In zwei dazugehörigen Erklärvideos zeige er auch gleich, wie das neue Tool funktioniert. Das alles geschiehe mit einem Augenzwinkern und der Erkenntnis, dass das Steueramt wirklich alles tue, «um an unser Geld zu kommen».

Die Erklärvideos finden sich unter diesem Link.

Verantwortlich bei Kernbrand: Oliver Fehr, Sandra Green (Beratung), Alexander Raschle (Konzept), Felicia Aepli (Gestaltung), Stefan Kellenberger (Programmierung). (pd/tim)