BKW: René Lenzin wird Newsroom-Chef

Als Head of Media & Newsroom wird René Lenzin bei der BKW zuständig sein für die Weiterentwicklung der Medienarbeit und des konzerneigenen Newsrooms. «Er bringt wertvolles Know-how aus der Kommunikation wie auch aus dem Journalismus mit, was für diese Rolle von grosser Bedeutung ist», so Martin Schweikert, Leiter Group Communications der BKW, in einer Mitteilung.

Der 59-jährige Lenzin arbeitet derzeit als Redaktionsleiter Tagesgeschäft und stellvertretender Leiter der Sektion Kommunikation bei der Bundeskanzlei in Bern. Davor war er über 25 Jahre als Journalist in verschiedenen Funktionen tätig, zuletzt von 2004 bis 2014 beim «Tages-Anzeiger», wo er als Inlandredaktor und stellvertretender Ressortleiter, Tessin- und Italienkorrespondent sowie als Bundeshausredaktor arbeitete. Früher war er beim «St. Galler Tagblatt», dem «Badener Tagblatt», der «Schweizer Revue» sowie als freischaffender Journalist tätig. Lenzin ist promovierter Historiker und spricht neben seiner Muttersprache Deutsch fliessend Französisch, Englisch und Italienisch. (pd/eh)