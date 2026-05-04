Novo Nordisk Switzerland: René Staebe übernimmt Kommunikation

Publiziert am 04.05.2026

Staebe verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Berufserfahrung in der Unternehmenskommunikation, unter anderem bei Procter & Gamble, Philip Morris International und Japan Tobacco International.

Beim Schweizer Novo-Nordisk-Ableger liegt sein Tätigkeitsschwerpunkt gemäss einer Mitteilung des Unternehmens auf der Kommunikation rund um Adipositas – einem Themenfeld, in dem Novo Nordisk mit seinen Präparaten Ozempic und Wegovy kommerziell stark engagiert ist.

General Manager Anne Mette Wiis Vogelsang lässt sich in der Mitteilung mit den Worten zitieren, Staebe bringe «eine echte Nähe zu Menschen und ihren Bedürfnissen» in die Organisation. (pd/nil)