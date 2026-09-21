Die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) hat die fünfte Ausgabe ihres Magazins «500m+» veröffentlicht. Sie trägt den Titel «Trash» und thematisiert den Umgang mit Atommüll sowie Abfall in verschiedenen Formen, wie es in einer Mitteilung heisst. Im Zentrum steht eine Reportage von Michèle Roten, die der Frage nachgeht, ob und wie sich abgebrannte Brennelemente recyceln lassen.
Für ihre Recherche reiste Roten gemeinsam mit einer Filmcrew nach La Hague in der Normandie, wo abgebrannte Brennelemente wiederaufgearbeitet werden, sowie ans Paul Scherrer Institut und zu Schweizer Nuklearexperten. Der Bericht beleuchtet, was Recycling von Atommüll leisten kann, wo die Grenzen liegen und weshalb sich die Schweiz für ein Tiefenlager entschieden hat. Die Recherche ist in einem Dokumentarfilm mit dem Titel «Kann das weg?» festgehalten.
Die Ausgabe wurde vom Zürcher Studio Hubertus Design gestaltet. «500m+» wird von der Storytelling-Agentur Schroten im Auftrag der Nagra produziert. Magazin und Dokumentarfilm sind ab sofort auf jahrhundertmagazin.swiss abrufbar. (pd/spo)
Credits
Verantwortlich bei der Nagra: Patrick Studer (Leiter Kommunikation), Oliver Hinze (Kommunikationsmanager), Angela Paulsen (Übersetzungen); verantwortlich beim Team Schroten: Adrian Schräder (Gesamtverantwortung), Roxana Hudson (Projektleitung), Nicola Brusa (Textredaktion & Produktion), David Fehr, Elisabeth Krainer, Florian Leu, Michèle Roten, Sebastian Sele (Text), Adrian Huwyler (Digital- und Bewerbungskonzept), Hubertus Design (Layout & Art Direction), Rea Gutzwiller (Korrektorat); Fotos: Jordi Ruiz Cirera, Kaja Grope, Sebastian Sele. Film: Mattogrosso Films, Benjamin Weiss (Director & DOP), Annika Fausch (Schnitt), Michèle Roten (Redaktion & VO); Sprachaufnahmen & Tonmischung: Bloop, Roland «Roller» Frei; Web: Cubera Solutions AG: Natalia Gerasimenko, Isaac Selvabala, Michael Fretz; Media: Cptr.