Wohnen Schweiz: Reto Martinelli übernimmt Redaktionsleitung

Publiziert am 22.01.2025

Mit einem Wechsel an der Spitze der Redaktion beginnt «eine neue Ära» für das zweisprachige Fachmagazin Wohnen Schweiz/Logement Suisse des gleichnamigen Verbands, wie dieser am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt. Reto Martinelli übernimmt die Position des Chefredaktors von Kurt Bischof.

Reto Martinelli, der bereits Chefredaktor der Fachzeitschrift Police des Verbands Schweizerischer Polizei-Beamter (VSPB) war, ist seit Juli 2023 im Bereich Kommunikation, Beratung und Projekte für Wohnen Schweiz tätig. Er setzt auf die Weiterentwicklung des Magazins mit neuen Formaten: «Mit dem Ziel, das Magazin interaktiver und moderner zu gestalten, ohne dabei an Qualität zu verlieren, freue ich mich sehr, auch weiterhin auf die Expertise und Mitarbeit von Kurt Bischof zählen zu dürfen», wird Reto Martinelli zitiert.

Kurt Bischof habe in seiner Zeit als Redaktionsleiter massgeblich dazu beigetragen, die Berichterstattung über den gemeinnützigen Wohnungsbau sowie verwandte Branchen zu etablieren. Sein Fokus auf fundierte Analysen und praxisnahe Inhalte habe das Magazin zu einer wichtigen Informationsquelle für Baugenossenschaften und Branchenexperten gemacht. (pd/spo)