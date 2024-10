Syntax: Reto Stemmler ergänzt Geschäftsleitung

Publiziert am 23.10.2024

Das Sprachdienstleistungsunternehmen Syntax erweitert seine Geschäftsleitung: Reto Stemmler stösst als Chief Marketing & Business Development Officer zum Führungsteam. Er ergänzt die bisherigen Geschäftsleitungsmitglieder Jeannine Kuratli (Chief Financial & Human Resources Officer) und Thomas Schaufelberger (Chief Operating & Quality Officer), die beide seit über 20 Jahren im Unternehmen tätig sind.

Stemmler bringt Erfahrung in Marketing, Kommunikation und Management mit. Mit der Ernennung will das Unternehmen nach eigenen Angaben die Kundenperspektive stärker in den Fokus rücken, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

Das Zürcher Unternehmen, das sein 40-jähriges Bestehen feiert, bietet Übersetzungen und Dolmetschleistungen in über 40 Sprachen an, sowohl vor Ort als auch digital. (pd/cbe)