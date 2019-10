Competec: Riet Steiger wird CEO von Competec Logistik

Als CEO der Competec Logistik beruft die Competec-Unternehmensleitung Riet Steiger, wie es in einer Mitteilung heisst. Dabei handle es sich um eine neu geschaffene Position. Steiger nimmt in seiner Funktion auch Einsitz in die Unternehmensleitung der Firmengruppe.

«Die Logistik ist einer unserer wichtigsten Erfolgsfaktoren und soll auch in Zukunft eins unserer grossen Alleinstellungsmerkmale bleiben. Dies bedingt, dass wir die Organisation und die Strukturen den Wachstumsanforderungen anpassen», lässt sich Martin Lorenz, CEO der Competec-Gruppe, in der Mitteilung zitieren. Er freue sich sehr, in Riet Steiger eine erfahrene Fachperson für diesen verantwortungsvollen Posten gefunden zu haben.

Der 39-jährige Steiger arbeitete zuletzt drei Jahre beim Schweizer Onlinemarktplatz Siroop und war unter anderem für Finanzen und Logistik zuständig. Steiger hält ein MBA der Heriot-Watt University Edinburgh und ist Betriebsökonom FH in International Business Management. (pd/lol)