European Excellence Award: Ringier gewinnt Preis für «Speak 2025»

Publiziert am 08.12.2025

Die European Excellence Awards würdigen strategische und wirkungsvolle Kommunikationsarbeit. Jährlich bewertet eine unabhängige, internationale Jury mehrere hundert Projekte aus ganz Europa. Am 5. Dezember wurden in Berlin die diesjährigen Auszeichnungen verliehen.

In der Kategorie «Executive Communications & Positioning» erhielt «Speak 2025 – Corporate Storytelling around the Future of Strategy, AI & AI Agents at Ringier» einen Preis, wie Ringier in einer Medienmitteilung schreibt.

Strategische Stringenz gewürdigt

Die Jury entschied sich für das Format von Ringier aufgrund von dessen klarer narrativer Linie, der strategischen Stringenz und der konkreten Wirkung bei der Einordnung zentraler Zukunftsfragen. Das Corporate-Storytelling-Format «Speak» wird seit 2020 von Johanna Walser verantwortet, der Kommunikationschefin von Ringier.

Mit «Speak» hat Ringier sein jährliches Reporting grundlegend neu gedacht: weg von einem klassischen Top-Down-Update, hin zu einem hybriden Storytelling-Format.

In der Ausgabe 2025 präsentierte Finanzchefin Annabella Bassler die Kennzahlen 2024, während CEO Marc Walder Transformation als festen Bestandteil der DNA von Ringier verortete – mit einem klaren Fokus auf Künstliche Intelligenz.

«Speak» als wichtigste Veranstaltung des Unternehmens

«Das exzellente Team unter der Leitung von Johanna Walser, begleitet von Hannes Sigrist-Thompson und Georg Sturm konzipiert und produziert seit mehreren Jahren das Format Speak der Ringier Gruppe», lässt sich Marc Walder, CEO von Ringier, in einer Medienmitteilung zitieren. «Speak ist dank dieser herausragenden Arbeit zur wichtigsten Informations-, Orientierungs- und Inspirations-Veranstaltung des Unternehmens Ringier geworden.»

Mehr als 6000 Mitarbeitende waren live im Kino Corso in Zürich sowie weltweit via Livestream eingebunden. Das Format verbindet Daten und Einordnung, Strategie und Führungsperspektive sowie Information und Dialog. Der Gewinn des European Excellence Awards unterstreicht Corporate Communications bei Ringier als strategische Führungsfunktion. (pd/nil)