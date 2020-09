Frauen in der Führung: Ringier steht ganz vorne

Das Beratungsunternehmen Doit-Smart veröffentlicht eine Übersicht über die Vertretung von Frauen in der Geschäftsleitung und im Verwaltungsrat der grössten Schweizer Unternehmen in verschiedenen Branchen.

In der ICT-Branche steht die Ringier Holding laut der Untersuchung an der Spitze. Das Medienhaus hat in der Geschäftsleitung (GL) einen Frauenanteil von 33 Prozent und 11 Prozent im Verwaltungsrat (VR). Die NZZ zählt in der GL 25 Prozent Frauen und im VR 33 Prozent. Die SRG kommt auf 13 Prozent Frauen in der GL und 33 Prozent im VR. In den hinteren Rängen stehen die TX-Group-Töchter Goldbach (GL 9 Prozent, VR 0 Prozent) und Tamedia (GL 0 Prozent / VR 14 Prozent).





Doit-Smart hat nebst der Informations- und Kommunikationsbranche weitere Bereiche untersucht. Dabei zählen IKEA (Konsumgüter & Retail), Sympany (Versicherungen) oder die Zuger Kantonalbank (Branken) an der Spitze.

Doit-smart berät und begleitet Unternehmen bei der Umsetzung von Gender-Diversity Strategien zur Erhöhung des Frauenanteils in Kaderpositionen. Das Beratungsunternehmen hat die Vertretung von Frauen in der Geschäftsleitung und im Verwaltungsrat der grössten Schweizer Unternehmen nach Branchen durchleuchtet. Die Analyse basiert auf öffentlich zugänglichen Daten der Unternehmen und wurde in der Zeit von Januar bis August 2020 durchgeführt. Doit-smart wird unterstützt vom Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann EBG. (pd/wid)