Bertakomm: Romain Clivaz leitet Büro in Lausanne

Publiziert am 02.07.2026

Romain Clivaz wird per 15. September 2026 Senior Consultant und Leiter des Büros Lausanne bei Bertakomm, der partnergeführten Agentur für strategische Kommunikation und Politik. Der 51-Jährige verantwortet künftig den Ausbau der Präsenz in der Westschweiz. Bei Le Temps initiierte er den politischen Podcast «Sous la coupole». «Ich freue mich darauf, meine Erfahrung aus Journalismus und Politik sowie mein breites Netzwerk in die Beratung einzubringen», lässt sich Clivaz in einer Mitteilung zitieren.

Seine Laufbahn begann Clivaz im Generalsekretariat der FDP. Danach arbeitete er als Journalist für Tamedia sowie für Radio RTS in Bern, Brüssel und Lausanne, bevor er von 2019 bis 2023 persönlicher Mitarbeiter von Bundesrätin Karin Keller-Sutter war. Anschliessend wechselte er zu Le Temps. Er studierte Politikwissenschaft und Europastudien an der Universität Genf.

Im neuen Amt berät Clivaz Unternehmen, Verbände und Behörden in der Westschweiz in strategischen und politischen Fragen. «Mit Romain Clivaz gewinnen wir einen ausgewiesenen Kenner der Schweizer Politik und Medien, der sowohl in der Romandie als auch schweizweit hervorragend vernetzt ist», lässt sich CEO Roland Siegenthaler in der Mitteilung zitieren.

In Lausanne teilt die Agentur die Büroräumlichkeiten mit FTC Communication, einer PR- und Kommunikationsberatung. Laut Siegenthaler soll diese Partnerschaft mit dem Stellenantritt von Clivaz gestärkt werden. Die Agentur beschäftigt gemäss eigenen Angaben rund 40 Mitarbeitende, mit Standorten in Zürich, Bern, St. Gallen und Basel sowie Büros in der Westschweiz und im Tessin. (pd/cbe)