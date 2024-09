ComCoeur: Romaine Jean verstärkt die Berner Agentur

Publiziert am 16.09.2024

Mit ihrem umfassenden Wissen und ihrer langjährigen Erfahrung in den Medien bringe sie wertvolle Perspektiven in die Entwicklung der Agentur ein, heisst es in einer Medienmitteilung von ComCoeur.

Romaine Jean begann ihre Karriere nach dem Studium der Politikwissenschaften bei der Schweizerischen Depeschenagentur SDA in Bern, bevor sie als Journalistin zur Radio Suisse Romande wechselte. Ihre Tätigkeit als Bundeshauskorrespondentin und später als Leiterin der nationalen Rubrik des Téléjournals prägten ihren Weg in den Schweizer Medien. Darüber hinaus hat sie die Sendung Infrarouge entwickelt, für die sie auch als Produzentin und Moderatorin tätig war. Ab 2016 war sie Chefredakteurin der Radio- und Fernseh-Magazine der RTS.

Daneben war sie auch Präsidentin der Fondation Hirondelle, die in Krisengebieten auf der ganzen Welt Medien aufgebaut hat. 2018 übernahm sie die Kommunikationsleitung für die Olympiakandidatur von Sion 2026. Seit 2021 ist sie Mitglied des Justizrates des Kantons Wallis.

Neben der personellen Verstärkung geht ComCoeur eine Partnerschaft mit der Agentur Günthard. Politumsetzung GmbH in Winterthur ein. Diese Zusammenarbeit ermögliche es, die jeweiligen Stärken zu bündeln und die Kunden noch umfassender zu unterstützen, heisst es in der Medienmitteilung. (pd/nil)