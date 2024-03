Das Zürcher Design und Branding Studio Charles Blunier & Co. wurde Anfang 2024 mit einem neuen Branding Auftrag für den Schweizer Möbelhersteller System4 betraut. Unter dem Claim Endless Inspiration wurden eine neue Creative Identity, eine neue Website, ein Magazin sowie eine Kampagne realisiert, die derzeit unter anderem am Zürcher Hauptbahnhof zu sehen ist. Zudem wurde in Zusammenarbeit mit dem New Yorker Scott Vander Zee eine eigene System4-Schrift entwickelt.

System4 hat einen neuen Look. Zu verdanken ist das Charles Blunier, der zusammen mit seinem Team das Branding des Möbelherstellers erneuert hat: «Wir wurden beauftragt, die Marke neu zu gestalten, international auszurichten und entsprechend zu positionieren», wird Charles Blunier in der Mitteilung zitiert. «In diesem grossen Umfeld von Anbietern wollten wir nicht einfach nur ein weiteres Regalmöbel bewerben, sondern die unendlichen Möglichkeiten, die dieses System bietet, als USP und somit als Plattform für Künstlerinnen und Kreative nutzen.»

Das Gesicht der Kampagne ist das Schweizer Topmodel Ronja Furrer, die von Larissa Hoffmann in Szene gesetzt wurde. Die Fotografin Claudia Knöpfel hat die konfigurierbaren Möbel von System4 neu interpretiert. Im März 2024 eröffnet der Möbelhersteller zudem seinen ersten Flagshipstore im Zürcher Niederdorf.

Verantwortlich bei System4: Esther Streng (CEO), Felix Fischer (Artistic Director), Celestino Möhr (Head of Marketing & Sales), Lucas Stebler (Marketing Manager E-Commerce); verantwortlich bei Charles Blunier & Co.: Charles Blunier (Gesamtverantwortung und Creative Director), Romy Strasser (Art Director), Annika Hänni (Design Direction), Till Kammertöns (Website Development), Chanel Kah Yin Liang (Lead Digital Visual Communication), Simon Tellenbach (Managing Director), Lena Staeheli (Head of Editorial & Projects), Barbara Kallenberg (PR & Communication), Tree Stones (Technische Umsetzung) Red Plant (Interaktiv 3D) Larissa Hoffmann, Claudia Knöpfel, Dominik Hodel (Photographer). (pd/wid)